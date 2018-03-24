Kızkumu'nda Kaçak İskeleler Yıkılıyor

Marmaris'in Kızkumu Plajı'nda kaçak olduğu belirlenen 8 iskelenin belediye ekiplerince yıkımına başlandı.

Marmaris Belediyesi encümeni, Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu Plajı'nda bulunan 8 iskelenin İmar Kanunu gereğince yıkımına karar verdi.

Denizin üstünde uzanan efsanevi olduğuna inanılan kumdan yol nedeniyle üne kavuşan Kızkumu Plajı'nın çevresindeki iskelelerin yıkımına başlandı. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile güvenliği sağlamak amacıyla zabıta ve jandarma ekipleri de yıkımda yer aldı.

Ekiplerin denizden ve karadan sürdürdükleri yıkımın bir hafta süreceği bildirildi.

Ayrıca bazı iskele sahipleri, belediyenin yıkımını beklemeden kendileri iskelelerini yıkmaya başladı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Fen İşleri ve İmar Müdürü Özgür Han, her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan, ancak kirlilik nedeniyle tehlike çanlarının çaldığı Orhaniye Körfezi'nin geleceği ve sürdürülebilir turizm için yıkım kararının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Bölgenin Marmaris açısından çok önemli ve hassas bir nokta olduğuna işaret eden Han, "1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan, öte yandan Unesco tarafından korunmaya değer doğal miraslara aday gösterilen bölgede, kaçak iskelelere bağlanan yatların fazlalığı nedeniyle son yıllarda gözle görülür biçimde deniz kirliliği sorunu oluştu." dedi.

Kızkumu çevresinde yıkım kararı alınan 8 iskele olduğunu belirten Han, şunları söyledi:

"Görüyoruz ki bu iskeleler güneşlenme amaçlı yapılan küçük iskeleler değil. Küçük birer marina gibi kapasitesi arttırılmış iskeleler. Bu kadar fazla sayıdaki bu iskelelere bağlanan teknelerin, koya giriş çıkışları, sintineler, deniz dibinde yarattıkları hareket bu körfeze ciddi anlamda zarar veriyor."

Han, Kızkumu'nun çok hassas ve turizm açısından önemli bir yer olduğuna dikkati çekerek, "İki yıl önce Hisarönü Mahallesi'nde 20'nin üzerinde iskeleyi yıktık. O iskeleler bile bu iskelelere nazaran daha küçük ölçekli iskelelerdi. Fakat buradakiler neredeyse yat bağlama alanına dönüşmüş durumda. Bu yüzden bölgenin kanayan yarası haline gelmiş bu iskeleleri tamamen kaldırıyoruz." diye konuştu.