Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar

Bursa'da kimliği belirsiz şahıslar, 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının evinin kapısına tehdit ve hakaret içerikli not bıraktı. Ardından aynı daireye tekrar gelen şahıslar bu defa kanlı çarşaf ile bıçak koydu. Komşuların uyarısı üzerine durumu fark eden kadın polise haber verdi.

Yıldırım ilçesine bağlı Profesör Tezok Caddesi'nde yaşanan olayda, akşam saatlerinde 9 yaşındaki kızıyla yaşayan Gülşen Y. (41) isimli kadının daire kapısına gelen kişi ya da kişiler önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktılar. Kısa süre sonra daire kapısına yeniden gelen kimliği belirsiz şahıslar bu sefer de yazdıkları notun üzerine bıçak koyarken daire kapısına da kanlı çarşafı bırakarak olay yerinden ayrıldılar. Olayı fark eden yan komşuları kapıyı çalarak yerdeki tehdit içerikli notu polis ekiplerine bildirdi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kadın polise müracaat ederken, gazetecilerin "Geçmiş olsun, daha önce tehdit aldınız mı?" sorusuna ise "Ortada cinayet yok, abartmayın" diyerek, gazetecilere tepki gösterdi. Polisin yaşanan olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı