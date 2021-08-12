Kızının adını arabasının plakasına yazdırdı
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Kızının adını arabasının plakasına yazdırdı

Kızının adını arabasının plakasına yazdırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem Trabzonspor'un başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve çocukları ile birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülendi. İşte detaylar...

Nusret adlı mekana yemeğe gelen eski başkanın, Rolls-Royce marka aracı dikkat çekti.

12 MİLYON TL'LİK ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Yemeğe geldiği mekan önünde dikkatleri üzerine çeken Hacıosmanoğlu'nun yeni aracının 12 milyon TL olduğu öğrenildi. 2015 yılında Ela adını verdiği kızı dünyaya gelen Hacıosmanoğlu'nun, arabasının plakasının da 'Ela' olması gözlerden kaçmadı.

Kızının adını arabasının plakasına yazdırdı
Kızının adını arabasının plakasına yazdırdı

Kaynak: Snob Magazin

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