Kızının adını arabasının plakasına yazdırdı
Bir dönem Trabzonspor'un başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve çocukları ile birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülendi. İşte detaylar...
Nusret adlı mekana yemeğe gelen eski başkanın, Rolls-Royce marka aracı dikkat çekti.
12 MİLYON TL'LİK ARACI DİKKAT ÇEKTİ
Yemeğe geldiği mekan önünde dikkatleri üzerine çeken Hacıosmanoğlu'nun yeni aracının 12 milyon TL olduğu öğrenildi. 2015 yılında Ela adını verdiği kızı dünyaya gelen Hacıosmanoğlu'nun, arabasının plakasının da 'Ela' olması gözlerden kaçmadı.
Kaynak: Snob Magazin