Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe'nin, 14 yaşındaki kızı Dilek'i ağır bir şekilde darbettiği görüntüler tüyleri diken diken etti. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Nurcan Serçe, suçunu itiraf etti. Savcı, kızını öldüresiye döven anneye 20 yıl hapis cezası istedi.

Şubat ayında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe'nin (36), 14 yaşındaki kızı Dilek'i ağır bir şekilde dövdüğü anlar infial yaratmıştı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Nurcan Serçe, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söylemişti. Ayrıldığı eşinden 4 çocuğu olan Serçe'nin diğer çocuklarını dövdüğü için de daha önceden soruşturma yapıldığı anlaşıldı.

"ANNEM BİZİ DÖVSÜN DİYE SOPA GETİRİRDİ"

Hürriyet'in haberine göre son soruşturma kapsamında ifadeleri alınan çocuklar da annelerin kendilerini dövdüğünü anlattı. Çocuklardan biri ifadesinde Serçe'nin birlikte yaşadığı ve Dilek'in dövüldüğü anları videoya alan Hayrettin Bahar'ın annelerini kendilerini dövmesi için sürekli kışkırttığını söyledi ve "Annem bizi döverken Hayrettin bir sopa getirir ve annemin bizi sopayla dövmesini isterdi" diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.

20 YIL HAPSİ İSTENECEK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık anne için 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla; çocukları dövmesi için anneyi kışkırtan Hayrettin Bahar için de 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Her ikisi için de 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istendi. Ancak suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla kadar hapse dönüşecek.

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Dilan Çıtak Hülya Avşar
Spor Caner Erkin Metin Oktay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 08:41:44. #1.15#
title