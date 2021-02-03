Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın!
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Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın!

03.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:11
Kızım bir yaşına girdi: İyi ki hayatımızdasın!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIÇift, geçen yıl 3 Şubat'ta dünyaya gelen en küçük kızları Osian Lark Elliot Jovovich Anderson'ın ilk doğum gününü kutladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Çift, geçen yıl 3 Şubat'ta dünyaya gelen en küçük kızları Osian Lark Elliot Jovovich Anderson'ın ilk doğum gününü kutladı. 45 yaşındaki Jovovich, kızının bir yıl içindeki gelişimini gösteren fotoğraflar eşliğinde sosyal medyadan sevincini takipçileriyle paylaştı.

YÜZÜMÜZÜ HER ZAMAN GÜLDÜRDÜ

Jovovich "Küçük kızım Osian'a mutlu yıllar" diyerek başladığı mesajında "Osi bu çılgın yılı parlak ve sevgi dolu bir yıla çevirdi" diye yazdı. Güzel oyuncu, kısaca Osi diye seslendikleri Osian'ın sevgi dolu, neşeli, komik, tatlı bir bebek olduğunu belirterek, ailenin yüzünü her zaman güldürdüğünü ekledi.

'HAYATIMIZDA OLDUĞU İÇİN MİNNETTARIZ'

Minik bebeğin çevresindeki herkes için bir gülücüğü olduğunu da ekleyen Milla Jovovich, bebeğinin yabancılarla bile arasının iyi olduğunu vurguladı. Güzel oyuncu, Osian'ı çok sevdiklerini belirterek " O hayatımızda olduğu için minnettar olduklarını da belirtti. Milla Jovovich, paylaşımlarında kızlarının neşeyle Osian'ın doğum günü pastasını yerken çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU AİLE

Milla Jovovich ile Paul Anderson, 2009 yılında evlendi. Çiftin 13 yaşında Evar Gabo ve 5 yaşında Dashiel Edan adında iki tane kızı daha bulunuyor. Bu Jovovich'in üçüncü evliliği. Güzel oyuncu, ilk evliliğini 1992 yılında Shawn Andrews ile yaptı, çift aynı yıl boşandı. Luc Besson ile yaptığı evliliği ise 1997 ile 1999 yılları arasında devam etti.

BÜYÜK KIZLARI DA DÜĞÜNE KATILDI Milla Jovovich, çocuk sahibi olmaya ise Paul Anderson ile birlikteliği sırasında karar verdi. Çift, büyük kızları Ever Gabo'nun dünyaya gelmesinden bir süre sonra bir bahçe düğünüyle evlendi.

AŞKI BULDU

Ukrayna'nın Kiev kentinde dünyaya gelen Milla Jovovich, küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Kariyerine model olarak başlayan Jovovich sonra oyunculuğa geçiş yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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