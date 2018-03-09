Kızıltepe'de Yazar Yazgan, Çocuklarla Buluştu

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin'in Kızıltepe Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, yazar Bestami Yazgan, çocuklarla buluştu.

Belediye bünyesinde açılan Hanımeli Kadın Merkezi'nde düzenlenen programda Yazgan, hayat tecrübelerini öğrencilere aktardı, masal ve şiirlerinden örnekler okudu.



Etkinlikte çocukların sorularını da cevaplayan Yazgan, daha sonra Kızıltepe Belediyesi tarafından öğrencilere hediye edilen kitaplarını imzaladı.



Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Yazgan, şunları kaydetti:



"Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. Dünyanın en güzel iki çiçeği ile birlikte olduğum için çok mutluyum. İnsan için hafızamız ne kadar önemliyse insanlık için de kitap o kadar önemlidir. Hizmeti nasıl toplumun ayağına götürüyorsak kitabı da okuyucuya götürmemiz gerekir."