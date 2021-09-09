Kızıltepe Belediyesine hibe edilen çöp sıkıştırma araçları ve çöp konteynerleri teslim edildi

Mardin'in Kızıltepe Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp sıkıştırma araçları ve çöp konteynerleri ilçeye getirildi.

Mardin'in Kızıltepe Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp sıkıştırma araçları ve çöp konteynerleri ilçeye getirildi.

Bakanlığın hibe ettiği 2 çöp sıkıştırma aracı ve 1050 konteyner hizmete alındı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçenin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının hem çevre sağlığını olumsuz etkileyen hususları ortadan kaldırmak hem de şehrin işlek caddelerinde çöp alımlarından kaynaklı trafiğin önüne geçebilmek olduğunu ifade eden Çam, ilçeyi temiz ve yaşanılmasından mutluluk duyulan bir yer haline getirme hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'a, AK Parti milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel ile emeği geçen tüm paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen