Kızıldağ Yaylası Beyaza Büründü

Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'ya bağlı Kızıldağ Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Karaisalı ilçesinin 1700 rakımlı yüksekliğe sahip olan Kızıldağ Yaylası'nda sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Son yıllarda Adana'nın kış turizminde önemli noktalardan birisi haline gelen Kızıldağ Yaylası'nda hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düşerken, yaylanın kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan kar ile ağaçlar ve evlerin çatıları beyaza bürünürken, yaylanın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kış turizmi açısından Kızıldağ Yaylası'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kızıldağ Yaylası turizm açısından ilçemize önemli katkılar sağlamaktadır. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yaylamız beyaza büründü. Yayla yolunu her sene olduğu gibi bu sene de gece gündüz açık halde tutacağız. Vatandaşlarımızı yaylamızın muhteşem manzarasını görmeye davet ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA