Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri
Kızılcıklar oldu mu sözleri! Son günlerde en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kızılcıklar Oldu mu?, Barış Manço'nun 10. ölüm yıldönümü olan 31 Ocak 2009 tarihinde piyasaya sürülen toplama albümü olarak biliniyor. Daha sonrasında birçok ünlü sanatçının seslendirdiği kızılcıklar oldu mu? türküsünün sözleri merak ediliyor. İşte Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri
Kızılcıklar oldu mu sözleri! Son günlerde en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kızılcıklar Oldu mu?, Barış Manço'nun 10. ölüm yıldönümü olan 31 Ocak 2009 tarihinde piyasaya sürülen toplama albümü olarak biliniyor. Daha sonrasında birçok ünlü sanatçının seslendirdiği kızılcıklar oldu mu? türküsünün sözleri merak ediliyor. İşte Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar Oldu Mu Sözleri
BARIŞ MANÇO- KIZILCIKLAR OLDU MU SÖZLERİ
Kızılcıklar oldu mu,
Selelere doldu mu
Gönderdiğim çoraplar,
Ayağına oldu mu
Mendili geline,
Mendil verdim eline
Kara kına yollamış,
Yar benim ellerime
Ooo-oooo-ooo-oooof
Fistanı gül dallı,
Şu kızı kaçırmalı,
Kız pek güzel ama
Anası olmamalı
Mendili geline,
Mendil verdim eline
Kara kına yollamış,
Yar benim ellerime
Ooo-oooo-ooo-oooof
Yaylı gelir taşlıktan,
Dingil çıkmış başlıkdan
Bu köyün oğlanları,
Evlenemez açlıktan
Mendili geline,
Mendil verdim eline
Kara kına yollamış,
Yar benim ellerime
Ooo-oooo-ooo-oooo
Ooo-oooo-ooo-oooof
Ooo-oooo-ooo-oooof