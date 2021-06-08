Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri
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Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri

Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri
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Kızılcıklar oldu mu sözleri! Son günlerde en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kızılcıklar Oldu mu?, Barış Manço'nun 10. ölüm yıldönümü olan 31 Ocak 2009 tarihinde piyasaya sürülen toplama albümü olarak biliniyor. Daha sonrasında birçok ünlü sanatçının seslendirdiği kızılcıklar oldu mu? türküsünün sözleri merak ediliyor. İşte Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri

Kızılcıklar oldu mu sözleri! Son günlerde en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kızılcıklar Oldu mu?, Barış Manço'nun 10. ölüm yıldönümü olan 31 Ocak 2009 tarihinde piyasaya sürülen toplama albümü olarak biliniyor. Daha sonrasında birçok ünlü sanatçının seslendirdiği kızılcıklar oldu mu? türküsünün sözleri merak ediliyor. İşte Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar Oldu Mu Sözleri

BARIŞ MANÇO- KIZILCIKLAR OLDU MU SÖZLERİ

Kızılcıklar oldu mu,

Selelere doldu mu

Gönderdiğim çoraplar,

Ayağına oldu mu

Mendili geline,

Mendil verdim eline

Kara kına yollamış,

Yar benim ellerime

Ooo-oooo-ooo-oooof

Fistanı gül dallı,

Şu kızı kaçırmalı,

Kız pek güzel ama

Anası olmamalı

Mendili geline,

Mendil verdim eline

Kara kına yollamış,

Yar benim ellerime

Ooo-oooo-ooo-oooof

Yaylı gelir taşlıktan,

Dingil çıkmış başlıkdan

Bu köyün oğlanları,

Evlenemez açlıktan

Mendili geline,

Mendil verdim eline

Kara kına yollamış,

Yar benim ellerime

Ooo-oooo-ooo-oooo

Ooo-oooo-ooo-oooof

Ooo-oooo-ooo-oooof

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