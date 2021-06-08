Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri

Kızılcıklar oldu mu sözleri! Son günlerde en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kızılcıklar Oldu mu?, Barış Manço'nun 10. ölüm yıldönümü olan 31 Ocak 2009 tarihinde piyasaya sürülen toplama albümü olarak biliniyor. Daha sonrasında birçok ünlü sanatçının seslendirdiği kızılcıklar oldu mu? türküsünün sözleri merak ediliyor. İşte Kızılcıklar oldu mu sözleri! Barış Manço- Kızılcıklar oldu mu türkü sözleri