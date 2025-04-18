Pembe öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe neden yok?

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümüne Pembe'nin vefat haberi damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakterinin diziden ayrılması gündem oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Pembe neden yok?

PEMBE ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nde çok flaş bir ayrılık yaşandı. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakteri 96. bölümde ekibe veda etti. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe'nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.

Yani Kızılcık Şerbeti Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrındı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU NEDEN DİZİDEN AYRILACAK?

Kızılcık Şerbeti dizinde Pembe Sibel Taşçıoğlu Pembe karakterinin hayatını kaybetmesiyle birlikte dizi ekibinden ayrıldı.