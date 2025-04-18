Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Pembe öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe neden yok?

Pembe öldü mü? Kızılcık Şerbeti Pembe neden yok?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Pembe karakterinin vefat haberi izleyicileri şoke etti. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden ayrılması büyük yankı uyandırdı. Pembe'nin neden yok olduğu konusu merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümüne Pembe'nin vefat haberi damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakterinin diziden ayrılması gündem oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Pembe neden yok?

PEMBE ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nde çok flaş bir ayrılık yaşandı. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakteri 96. bölümde ekibe veda etti. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe'nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.

Yani Kızılcık Şerbeti Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrındı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU NEDEN DİZİDEN AYRILACAK?

Kızılcık Şerbeti dizinde Pembe Sibel Taşçıoğlu Pembe karakterinin hayatını kaybetmesiyle birlikte dizi ekibinden ayrıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.