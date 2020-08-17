Kızılay yaşlı amcanın evinin tamirini üstlendi Kırıkkale'de yaşayan evi kullanılmaz halde olan kimsesi olmayan yaşlı amcamızın imdadına Kızılay koştu. Kızılay Yaşlı amcamızın evinin tamirini ve bakımını üstelendi.

Yapılan yardım ile ilgili bili veren Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi.

''Tek başına yaşayan 65 yaşına merdiven dayamış abimizin, duvarları çatlamış, tavan ağaçları bel vermiş gecekondusunun tamiri için TÜRK KIZILAY KIRIKKALE ŞUBESİ olarak kolları sıvadık.

KİMSESİ OLMAYANLARIN KİMSESİ KIZILAY

Sosyal medya hesaplarımızda mağduriyetini dile getirdiğimiz Yaşı 65 olan evinin çatısı ve duvarları yıkılmak üzere olan amcamızın evinin yapımı için gerekli malzemeler, Kızılay'ımızın merhametli bağışçıları tarafından karşılandı gönüllülerimiz tarafından evinin önüne taşındı. Çok bayırda olan evine kadar kamyonet çıkmayınca, kimi mühendis, kimi öğretmen kimi üniversite kimi lise öğrencisi olan fedakargönüllülerimizle gecenin karanlığına aldırmadan bimsleri taşıdık. Evine alınan malzemeler taşındıkça sevinç gözyaşları döken amcamız malzeme alımında yardımcı olan kardeşlerimize de devamlı dua etti.

Kaynak: Bültenler