Kızılay şehidi son yolculuğuna uğurlandı Suriye'nin El-Bab şehrinde Kızılay'ın faaliyetlerinde görevli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın da içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş, Kıdıman olay yerinde şehit olmuştu.

Suriye'nin El-Bab şehrinde Kızılay'ın faaliyetlerinde görevli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın da içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş, Kıdıman olay yerinde şehit olmuştu. Kızılay şehidi Düzce'de düzenlenen cenaze programı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatı ile teröristlerden temizlediği Suriye'nin El-Bab bölgesinde Kızılay tarafından bölgede yardım faaliyetleri sürdürülüyordu. Yapılan faaliyette görevli araçla bölgeye giden ekiplere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman olay yerinde şehit olurken, 1 Kızılay personeli de yaralandı. Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman Düzce'de Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, tabutunda tutkusu olduğu Galatasaray ve Düzcespor atkısı da yer aldı. Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Düzce Valisi Cevdet Atay, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Kızılay çalışanları, Annesi Emine Kıdıman, Abisi Ali Kıdıman, Kardeşi Mardin Cumhuriyet Savcısı Soner Kıdıman, Ablası Işıl Kıdıman Sevindik, yakınları ve Düzceliler katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA