Kızılay Meydanı'nda trafik denetimi
Kızılay Meydanı Trafik denetimi Araçların durdurularak şoförlerin belgelerinin kontrol edilmesi Kontrollü geçişin sağlanması ANKARA - Kızılay Meydanı'nda "tam kapanma" kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Kızılay Meydanı
Trafik denetimi
Araçların durdurularak şoförlerin belgelerinin kontrol edilmesi
Kontrollü geçişin sağlanması ANKARA - Kızılay Meydanı'nda "tam kapanma" kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey