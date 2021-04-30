Kızılay Meydanı'nda trafik denetimi
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Kızılay Meydanı'nda trafik denetimi

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Kızılay Meydanı Trafik denetimi Araçların durdurularak şoförlerin belgelerinin kontrol edilmesi Kontrollü geçişin sağlanması ANKARA - Kızılay Meydanı'nda "tam kapanma" kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kızılay Meydanı

Trafik denetimi

Araçların durdurularak şoförlerin belgelerinin kontrol edilmesi

Kontrollü geçişin sağlanması ANKARA - Kızılay Meydanı'nda "tam kapanma" kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kızılay Meydanı'nda trafik denetimi
Kızılay Meydanı'nda trafik denetimi
Kızılay Meydanı'nda trafik denetimi
Kızılay Meydanı'nda trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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