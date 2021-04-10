Kızılay'dan kan bağışında bulunanlara hediye
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Kızılay'dan kan bağışında bulunanlara hediye

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Kızılay'dan kan bağışında bulunanlara hediye

Türk Kızılay tarafından kurulan çadırda kan veren vatandaşlara Kırklareli Şube Başkanlığı bardak hediye etti.

Türk Kızılay tarafından kurulan çadırda kan veren vatandaşlara Kırklareli Şube Başkanlığı bardak hediye etti.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı önderliğinde, Genç Kızılay Gönüllülerin desteğiyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen kan bağış kampanyasında kan bağışında bulunan vatandaşlara Kırklareli Şube Başkanlığı bardak hediye etti.

Yakınlara umut olmak için kan bağışı çağrısında bulunan Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Hastalarımıza Can, yakınlarına Umut Olmak için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kızılay'dan kan bağışında bulunanlara hediye
Kızılay'dan kan bağışında bulunanlara hediye
Kızılay'dan kan bağışında bulunanlara hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:07:43. #1.15#
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