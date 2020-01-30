: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt verdi

30.01.2020 00:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:07

Elazığ depreminin ardından tartışmaların odağındaki isimlerden biri olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna da yanıt verdi.

"BAŞKENTGAZ KIZILAY'IN DAİMİ BAĞIŞÇISI"

Kınık, "BaşkentGaz, Kızılay'ın daimi bağışçılarından biri. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, 'Bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz' diyor" dedi.

"VERGİ KAÇIRMAK BAŞKADIR, VERGİDEN KAÇINMAK BAŞKADIR"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere Kızılay'a verilen 7.9 milyon dolara ilişkin bir soruyu da cevapladı. Söz konusu para ile BaşkentGaz'ın vergi kaçırdığı iddialarını değerlendiren Kerem Kınık, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'CÜ MÜSÜNÜZ" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kerem Kınık, Veyis Ateş'in "Kestirmeden soruyorum. FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna da yanıt vererek, "15 Temmuz darbe gecesinde saat 21.30'da ve ondan sonraki süreçlerde, benim Twitter hesabıma girsinler, nerede olduğuma baksınlar. 15 Temmuz'da korunması gereken en büyük değer Cumhurbaşkanımızdı. Ailemin tamamını Atatürk Havalimanı'na çağırdım, oğlum Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken yaralandı, gazi oldu" dedi.

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