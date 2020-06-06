Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
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Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından uzun süredir tedavisine evinde devam edilen babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı.

Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
06.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:47

Geçirdiği kaza sonrası yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisine evinde devam edilmeye başlandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her fırsatta adından söz ettiren Yasmin Erbil ise babasının son görüntüsüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

"ÇOK AŞK"

Zaman zaman kızlarıyla bir araya gelen ünlü şovmen onların yaptıkları paylaşımlar sayesinde takipçilerine kendisini gösteriyor. Yasmin Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların birinde babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi paylaştı. Yasmin bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koyarak "Çok aşk" notunu düştü.

Kızı paylaştı! İşte aylardır evde tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son hali
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