Kızı, Mahmut Tuncer'le Gurur Duyuyor: Babam, Kadınlarla Basılmadı

İlk albümü 'Aşk Uykusu' ile dikkati çeken türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, ülkemizde ünlü çocuğu olmanın sıkıntılı bir algı yarattığından dert yandı.

'Aşk Uykusu' adını verdiği albümüyle müzik piyasasına ilk adımı atan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, HT magazin'e konuştu.

- 'Aşk Uykusu' adlı 5 şarkılık albümle müzik dünyasına adım attınız. Nasıl bir albüm oldu?

Dört senedir titiz bir çalışma yürüttüğümüz bu albümün prodüktörlüğünü Ayla Çelik ve Erhan Bayrak üstleniyor. Ersay Üner, Murat Güneş ve Ayla Çelik'in besteleri var. Duygu yoğunluğu yüksek içime sinen bir albüm oldu.



"ÜZERİME TİTRİYORLAR"

- Ünlü bir ailenin kızı olarak müzik piyasasına adım atmak sizin için avantaj mı yoksa dezavantaj mı oldu?

'Şöhret', benim alışık olmadığım bir terim değil. Çevrem ve ailem sayesinde şöhrete algılarım açık. Bu nedenle içimde şöhret açlığı yok. Ailem bana sonuna kadar destek verdi, elleri sürekli omzumda, üzerime titriyorlar. Ülkemizde ünlü çocuğu olmak sıkıntılı bir algı tabii. Ailenin gölgesinde kalma ihtimalin var. Şener Şen, Mehmet Ali Erbil ve Derya-Ferhan Şensoy bu algıyı kırmış isimler, ben de onlar gibi kırmak isterim. Referansımın Mahmut Tuncer olmasından gurur duyuyorum.



"BABAM KADINLARLA BASILMADI"

- Sizin için 'türkücü babanın popçu kızı' diyorlar. Bu yorumları nasıl karşılıyorsunuz?

Türkücü babanın popçu kızı olmaktan gurur duyuyorum. Allah'a şükür babam bugüne kadar karakollara düşmedi, kadınlarla basılmadı, ailecek televizyonlarda rezil de olmadık. Çocukken her istediğim de olmadı! Bu yorumların temelinde maalesef, zamanında türkü söyleyenlerin düzgün Türkçe konuşamaması yatıyor. Adamın biri otel odasında mangal yapar tavana çiğ köfte atarsa, türkücülere karşı görgüsüz algısının yerleşmesi kaçınılmaz olur! Tüm yorumları kulak ardı edip müziğimi kitlelere duyuracağım.

"2.5 AYDA 40 KİLO VERDİM"

- Birkaç yıl önceye kadar kilolarınızla başınız dertteymiş. Kilolarınızı nasıl verdiniz?

Mide ameliyatı olmadan sevgili Şeyda Coşkun sayesinde 2.5 ayda 40 kilo verdim. İnanır mısınız kilo vermek hayat standardımı yükseltti. Azmettim ve başardım.



"TIK SATIN ALMAK HASTALIKLI DAVRANIŞ"

- Müzisyenler arasında 'tık satın alma' tartışması yaşanıyor. Sizin fikriniz nedir?

Tık satın alma olayına şaşı bakıyorum, yani bakamıyorum! Bugüne kadar hiç yapmadım. Hastalıklı bir davranış bana kalırsa. Evine gidip akşam yastığa başını koyduğunda seni 50-60 milyon kişinin dinlemediğini ve sevmediğini biliyorsun.



