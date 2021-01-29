Kız meselesi kavgasında arkadaşı tarafından gözünden bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi

Bağcılar'da bir kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşını gözünden bıçaklandı. Bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Bağcılar'da Şehit Yılmaz Kaan Caddesi'ndedün gece yaşanan olayda, kız meselesi yüzünden tartışan arkadaşlar M.C. (28) ve M.Ş. (35) cadde üzerinde kavga etmeye başladı. M.Ş. kavga sırasında M.C'yi defalarca bıçakladı. Son bıçak darbesini gözüne alan M.C. yere yığılırken M.Ş. de koşarak olay yerinden uzaklaştı.

GÖZÜNDEKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken gözünden bıçaklanan adamı gözündeki bıçakla birlikte hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M.C'nin makineye bağlı şekilde yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, şüpheli M.Ş, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Öte yandan kavga ve bıçaklanma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin önce bağrıştığı ardından da kavga etmeye başladıkları ve bıçaklanan adamın cadde ortasında yere yığıldığı anlar görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı