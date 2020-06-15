"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
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"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dün gece 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı silahlı kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

15.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:47

Burhaniye Geriş Mahallesi Bahçe Sokak üzerinde Cumhuriyet Mahallesi ve Geriş Mahallesi gençlerinden iki grup kız meselesi yüzünden karşı karşıya geldi.

Silahların çekildiği olayda silah ile yaralanan Avni Özgülen ve Mehmet İnan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayda A.G., S.F., F.A., D.A., O.D., M.Y., B.A. ve A.A. yaralanarak Edremit ve Balıkesir'de sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların 4'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, KAÇAN 8 KİŞİ ARANIYOR

Olayla ilgili olarak U.E., E.S., B.B., F.G., A.D., İ.Ç., U.S. ve V.Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası firar eden B.İ., H.A., S.Ç., S.K., A.T., H.E., H.T. ve M.Ç.'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu

Kaynak: İHA

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