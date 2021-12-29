KIZ KULESİ AÇIKLARINDA ARIZALANAN GEMİ RÖMORKÖRLE ÇEKİLDİ - Haberler
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KIZ KULESİ AÇIKLARINDA ARIZALANAN GEMİ RÖMORKÖRLE ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın trafiği askıya alındı.

İSTANBUL (DHA) - Üsküdar Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın trafiği askıya alındı. Bölgeye sevk edilen kurtarma römorkörü ve tahlisiye botu yardımıyla geminin çekilmesiyle trafik normale döndü.

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Üsküdar Kız Kulesi açıklarında 70 metre boyundaki Panama bandıralı 'Barlas' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Bölgeye Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve boğaz trafiği askıya alındı. Arıza yapan gemi römorkörler tarafından çekilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi. Çalışmaların ardından Boğaz trafiği normale döndü.

KIZ KULESİ AÇIKLARINDA ARIZALANAN GEMİ RÖMORKÖRLE ÇEKİLDİ

KIZ KULESİ AÇIKLARINDA ARIZALANAN GEMİ RÖMORKÖRLE ÇEKİLDİ

KIZ KULESİ AÇIKLARINDA ARIZALANAN GEMİ RÖMORKÖRLE ÇEKİLDİ

Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

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