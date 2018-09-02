Kız Kardeşinin Düğününde, Erkek Kardeşinin Maganda Kurşunuyla Can Vermiş (2)

TUTKUNLANDI

Niğde'de, kız kardeşinin sokak düğününde, tabancayla havaya ateş açıp, ağabeyi Hasan Koyun'un başından vurularak, ölmesine neden olan Ramazan Koyun (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Hasan Koyun'un maganda kurşunuyla vurulmadan önce sosyal medyadan yaptığı canlı yayının kaydında, kardeşi Ramazan Koyun'un oynadığı anların yer aldığı görüldü.