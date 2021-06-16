Kız Kardeşim Projesi ile kadın kooperatiflerine destek
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Kız Kardeşim Projesi ile kadın kooperatiflerine destek

Kız Kardeşim Projesi ile kadın kooperatiflerine destek
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanlığı tarafından Adana'da gerçekleştirilen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'ne, Coca-Cola Türkiye Kız Kardeşim Projesi ile katıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Adana'da gerçekleştirilen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'ne, Coca-Cola Türkiye Kız Kardeşim Projesi ile katıldı.

Coca-Cola Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi, Adana'da gerçekleştirildi.

Zirvede, Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi ile yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Nazlı Berberoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımına destek vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi'ni altı yıldır kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Projemiz, yeni iş birlikleri, hibe ve yeni eğitim programları ile her geçen gün, daha çok kadının hayatına dokunur hale geldi. Bugün de Ticaret Bakanlığımızın hayata geçirdiği Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'ne katılım sağladık. Yeni iş birlikleri ve projeler ile yerel kalkınmada önemli rol oynayan kadın kooperatiflerini eğitim programları ile desteklemeye devam edeceğiz."

Kamuoyunda "Somer Şef" olarak tanınan Şef Somer Sivrioğlu, Kız Kardeşim Projesi kapsamında etkinliğe katılarak kendi girişimcilik hikayesini kadın girişimciler ile paylaştı.

Kız Kardeşim Projesi hakkında

Coca-Cola Türkiye'nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor.

Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de bugüne kadar 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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