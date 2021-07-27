Kız istemeye giden genç, müstakbel kayınbabasını kırmadı! Takım elbiseyle kaportayı kontrol etti
Tik- Tok'taki genç bir kızın yaptığı paylaşım, sosyal medyada viral oldu. Genç kız, kendisini istemeyen gelen gencin mesleğinin kaportacılık olması nedeniyle, babasının müstakbel damadına aracını kontrol ettirdiğini söyledi. Bu anlar, tebessüme neden oldu.
Sosyal medyada viral olan bir video, izleyenleri tebessüm ettirdi. Tik- Tok hesabından paylaştığı videoda, kendisini istemeye geldiklerini belirten genç kız, damat adayının kaportacı olması nedeniyle babasının aracını kontrol ettirdiğini aktardı.
TAKIM ELBİSEYLE İŞE GİRİŞTİ
Damat adayının da müstakbel kayınbabasını kırmayarak, üstü başı müsait olmamasına rağmen aracı kontrol ettiğini anlattı. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan video, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.