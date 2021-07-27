Kız istemeye giden genç, müstakbel kayınbabasını kırmadı! Takım elbiseyle kaportayı kontrol etti

Tik- Tok'taki genç bir kızın yaptığı paylaşım, sosyal medyada viral oldu. Genç kız, kendisini istemeyen gelen gencin mesleğinin kaportacılık olması nedeniyle, babasının müstakbel damadına aracını kontrol ettirdiğini söyledi. Bu anlar, tebessüme neden oldu.