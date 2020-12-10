Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi
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Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi

10.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:55

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşında kız çocuğunu kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şüphelilerden biri kaçarken, diğeri gelen polis tarafından yakındaki kiliseye götürüldü, ardından da gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde meydana gelen olayda biri bisikletli 2 kişi, sokakta oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu iddiaya göre bisiklete bindirip götürmek istedi. Ancak bu sırada kız çocuğu ağlayıp, bağırmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler, kızın kulağındaki küpeyi çıkarıp kaçmaya başladı.

KİLİSEYE GÖTÜRÜLDÜ

Mahalleli, peşlerine düştükleri şüphelileri yakaladı. Arbede sırasında şüphelilerden biri kaçtı. Mahallelinin dövdüğü diğer şüpheli ise gelen polis ekipleri tarafından yakındaki Meryem Ana Kilisesi'ne götürülerek linçten kurtarıldı.

TAKVİYE EKİPLER ÇAĞRILDI

Takviye ekiplerin çağrılmasının ardından şüpheli, güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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