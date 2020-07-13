Son dakika: Kız arkadaşına şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'in 13 yıl hapsi istendi Son dakika: Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Güven'in hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Güven'in hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven'in de şikayetçi olduğu Deniz Bulutsuz hakkındaki soruşturmada ise Başsavcılık suçun basit yaralama olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderildi.

İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OZAN VE SEVGİLİSİ ARASINDA NE OLDU?

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a tartıştıktan sonra şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulutsuz, Güven tarafından bir saatten fazla şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet olayının ardından Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un aldığı darp raporunda vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve çürükler tespit edildi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Güven ise kendi vücudundaki darp izlerinin fotoğrafını mahkeme dilekçesine sundu.