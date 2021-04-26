Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti
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Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti

Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 88 yaşındaki emekli öğretmen Alay Balçık ve 60 yaşındaki kızı Sabahat Balçık, koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatını kaybetti.

Maraşlı Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince Çaykara Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

İlçeden sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi.

Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti

3 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, bilinci kapalı olan Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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