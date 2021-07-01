Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
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Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı

Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde müşteri olarak gittiği fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince öfkeye kapılan alkollü Murat Ç. (41), satırla saldırıp tahta tezgahı kırdı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde müşteri olarak gittiği fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince öfkeye kapılan alkollü Murat Ç. (41), satırla saldırıp tahta tezgahı kırdı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi alışverişini yapıp ayrılan Murat Ç., gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Murat Ç., fırına girip kıymalı börek istedi. Bu sırada tezgahın başında bulunan Özge G. (20), Murat Ç.'ye kıymalı böreğin kalmadığını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Murat Ç, 'Ne yiyeceğimi sana mı soracağım?' dedikten sonra hakaret etti. Ardından evine giden Murat Ç., geri dönüp elindeki satırla iş yerindeki tahta tezgaha zarar verdi. Murat Ç., yiyecek bir şeyler alıp parasını ödedikten sonra ayrıldı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Özge G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Ç.'yi gözaltına aldı.

İşletmeci Özgür Kaçmaz (23), "Her zaman gelen müşterimizdi. Kıymalı börek olmayınca sinirlenmiş. Bağırıp çağırmaya başladı. Kız arkadaşım da dışarı çıkmasını istemiş. Bunun üzerine tehdit ettikten sonra evinden satır alıp gelip dükkanı dağıtmış. Ardından da yiyecek bir şeyler alıp gitmiş. Şikayetçi olduk" dedi.

Murat Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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