Kıyıköylü balıkçılar gün doğumunda "vira bismillah" dedi
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Kıyıköylü balıkçılar gün doğumunda "vira bismillah" dedi

Kıyıköylü balıkçılar gün doğumunda 'vira bismillah' dedi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, ayın şavkının denize düşmemesi nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, gün doğumu ile "vira bismillah" diyerek sezona başladı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, ayın şavkının denize düşmemesi nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, gün doğumu ile "vira bismillah" diyerek sezona başladı.

Balıkçılardan Halil Kurt, AA muhabirine, 2021-2022 balıkçılık sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek gündoğumu ile ağlarını denize bıraktıklarını söyledi.

Bu yıl istavrit, hamsi, çinekop ve tekirden umutlu olduklarını belirten Kurt, bereketli bir sezon geçireceklerine inandıklarını kaydetti.

Balıkçı Erdem Esen ise hayırlısıyla sezona başladıklarını ifade etti.

Umutlarının büyük olduğunu kaydeden Esen, "Uzun bir süredir bu sezonu bekliyoruz. Bu sene olumlu gibi. İnşallah iyi olur. Sabah attık ağları, akşam karanlık olduğu için atmadık. Sabah güneşin doğmasını, ayın çıkmasını biraz bekledik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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