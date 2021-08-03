Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı
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Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı Milas Ören Bölgesinde ve Fesleğen Yaylasında 4 Mahalleyi tahliye ettiği yangınlarla boğuşurken akşam saatlerinde bir kötü haberde Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinden geldi.

- Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı

AYDIN - Milas Ören Bölgesinde ve Fesleğen Yaylasında 4 Mahalleyi tahliye ettiği yangınlarla boğuşurken akşam saatlerinde bir kötü haberde Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinden geldi. Güllük'ten görünen alevleri söndürmek için bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

Muğla'da 6 günden bu yana devam eden yangınlar il genelinde etkisini sürdürürken, yeni yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Bu arada Milas da 3 koldan ateşlerle boğuşuyor. Fesleğen Yaylasında evler tahliye edilirken sahil şeridi olan Çökertme, Bozalan ve Türkevleri yine ateşlere teslim olunca gün içinde tahliye ile sonuçlandı. Akam saatlerinde kötü bir haberde Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinden geldi. Akşam saatlerinde Güllük'ten net olarak görünen alevler kalabalık bir ormana sahip bölgeyi tehdit etmeye başladı.

Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı
Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı
Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı
Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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