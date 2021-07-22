Kıyıdan uzaklaşan küçük Muhammed'i balıkçı kurtardı
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Kıyıdan uzaklaşan küçük Muhammed'i balıkçı kurtardı

Kıyıdan uzaklaşan küçük Muhammed'i balıkçı kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde poyrazın etkisiyle denizde tutunduğu simitle birlikte kıyıdan uzaklaşan 6 yaşlarında bir çocuk, o esnada balıkçı teknesiyle o bölgeden geçen balıkçı tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde poyrazın etkisiyle denizde tutunduğu simitle birlikte kıyıdan uzaklaşan 6 yaşlarında bir çocuk, o esnada balıkçı teknesiyle o bölgeden geçen balıkçı tarafından kurtarıldı.

Bugün sabah saatlerinde Çandarlı'da Ada mevkii civarında ailesiyle denize yüzmeye gelen Muhammed (6) ismindeki çocuk, akıntının etkisiyle tutunduğu simit ile kıyıdan uzaklaştı. Paniğe kapılan ailesi ve çevredekiler jandarmayı aradı. O esnada balıkçı teknesiyle o bölgeden geçen Çandarlı sakinlerinden Savaş Yaylaz, çocuğu kurtardı. Denizde korku yaşayan çocuğun kıyıya getirilmesiyle aile büyük sevinç yaşadı. Olay yerine gelen ambulansın içinde sağlık kontrolleri yapılan küçük Muhammed'in hiçbir sağlık sorununun olmadığı anlaşıldı.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Balıkçılıkla uğraşan Savaş Yaylaz, olayla ilgili şunları söyledi:

"Teknemle açılmıştım. Bir çocuğun kıyıdan oldukça uzakta olduğunu fark ettim. Bu sırada kıyıda kalabalık toplanmıştı. Hemen çocuğa yanaşarak tekneme aldım. Ona korkmamasını söyledim, onu teselli ettim. Kıyıya getirdim ve ailesine teslim ettim. Son olarak jandarmadan ricada bulunup küçük Muhammed ile hatıra fotoğrafı çekildik." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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