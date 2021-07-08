Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural Kaan Tangöze ile mi evli? Kıvılcım Ural kaç yaşında?
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Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural Kaan Tangöze ile mi evli? Kıvılcım Ural kaç yaşında?

Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural Kaan Tangöze ile mi evli? Kıvılcım Ural kaç yaşında?
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Kaan Tangöze ile birlikteliğinin ardından magazin gündeminin merak edilen isimlerinden biri haline gelen Kıvılcım Ural hakkında Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural nereli ve kaç yaşında? Kıvılcım Ural Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile mi evli? sorularının yanıtları merak edildi.

Kıvılcım Ural kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kıvılcım Ural'ın kim olduğu, magazin haberlerini yakından takip eden kişiler araştırdığı konulardan biri. Peki Kıvılcım Ural kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

KIVILCIM URAL KİMDİR?

Kıvılcım Ural, 30 Mart 1992'de dünyaya geldi. Babası Fikret Ural ve ablası Gözde Ural'dır. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural, 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nü tamamladı. Bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle bir araya getiren Kıvılcım Ural, müziğin yanı sıra kısa film, dizi ve reklam projelerinde de yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkardı.

Türk Rock Grubu Duman'ın "Elleri Ellerime şarkısının klibinde rol aldı. 'Mutlucu' gibi sanat filmlerinde başrol oynadı.

KIVILCIM URAL VE KAAN TANGÖZE EVLİ Mİ?

Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze ile 25 Kasım 2018 tarihinde evlendi. Çiftin bir çocuğu var.

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Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural Kaan Tangöze ile mi evli? Kıvılcım Ural kaç yaşında? - Haberler
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