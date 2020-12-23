Kıvılcım Ural'a büyük şok! 450 bin TL tazminat ödeyecek
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Kıvılcım Ural'a büyük şok! 450 bin TL tazminat ödeyecek

23.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:26
Kıvılcım Ural'a büyük şok! 450 bin TL tazminat ödeyecek

Ural, 2013 yılında "Rüya Raporları" adlı bir albüm çıkarmış, ardından kendisine yeterli tanıtım yapılmadığı iddiasıyla Dokuz Sekiz Müzik'e dava açmıştı.

Ural, 2013 yılında "Rüya Raporları" adlı bir albüm çıkarmış, ardından kendisine yeterli tanıtım yapılmadığı iddiasıyla Dokuz Sekiz Müzik'e dava açmıştı.

Firma da sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla Kıvılcım Ural'a karşı dava açtı. Ural'ın davası devam ederken, Dokuz Sekiz Müzik'in davası Çağlayan Adliyesi Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'nde görülen duruşmayla karara bağlandı. Firmayı haklı bulan mahkeme, Kıvılcım Ural'ı 450 bin TL tazminat ödemeye mahküm etti.

Kaynak: Hürriyet

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