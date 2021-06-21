Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok konuşuldu
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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok konuşuldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok konuşuldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yönetmen Uluç Bayraktar, sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girdi.

Yönetmen Uluç Bayraktar, sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Renkli fotoğrafların yayınlandığı törende Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk karesi büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Tatlıtuğ, yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını uzatan ve toplayan Tatlıtuğ, Brad Pitt'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yerli Brad', 'Bu ne yakışıklılık', 'Her geçen yıl güzelleşiyor', 'Bir maşallahınızı alırız' şeklinde yorumlarda bulundular.

Yakışıklı oyuncu güzel yorumlara cevap olarak yeni bir fotoğraf yayınladı. Bu kez yan profilden poz veren Tatlıtuğ, siyah gömlek giyip, gözlük  taktığı fotoğrafa 'kamera emojisi' ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.

Kaynak: Hürriyet

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