Kıvanç Tatlıtuğ'un bu imajı olay oldu! Bambaşka bir kimliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu imajı olay oldu! Bambaşka bir kimliğe büründü

15.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:50
Kıvanç Tatlıtuğ'un bu imajı olay oldu! Bambaşka bir kimliğe büründü

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçi'nin yer aldığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinden ilk kareler geldi. İşte Netflix yapımı dizi hakkında merak edilenler ve ilk kareler...

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizinin Cunda çekimleri tamamlandı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Halis Özkahya Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıvanç Tatlıtuğ'un bu imajı olay oldu! Bambaşka bir kimliğe büründü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:53:39. #1.14#
title