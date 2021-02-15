Kıvanç Tatlıtuğ'un bu imajı olay oldu! Bambaşka bir kimliğe büründü

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçi'nin yer aldığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinden ilk kareler geldi. İşte Netflix yapımı dizi hakkında merak edilenler ve ilk kareler...