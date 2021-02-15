Kıvanç Tatlıtuğ'un bu imajı olay oldu! Bambaşka bir kimliğe büründü
15.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:50
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçi'nin yer aldığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinden ilk kareler geldi. İşte Netflix yapımı dizi hakkında merak edilenler ve ilk kareler...
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizinin Cunda çekimleri tamamlandı.
Kaynak: Snob Magazin