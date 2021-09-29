Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aşıklar Bayramı filminden ilk kare geldi

KIRŞEHİR (Hürriyet) - Özcan Alper'in yönettiği filmden ilk kare yapım şirketinin instagram hesabından paylaşıldı. Çekimleri Kırşehir'de başlayan film için Kıvanç Tatlıtuğ"Çok dokunaklı bir baba oğul hikayesi... Uzun bir yolculuğu anlatıyor" demişti. Kemal Varol'un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Kıvanç Tatlıtuğ babasıyla büyük bir yüzleşme yaşayan avukat Yusuf'a hayat veriyor.

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