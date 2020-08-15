Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde 10 yıldır reklam yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ, son reklam için 1 milyon euro yani 8 milyondan fazla para kazandı.

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde yerini korumaya devam ediyor. 10 yıldır bir giyim markasının yüzü olan oyuncu, son kazandığı ücretle gündem oldu.

8 MİLYON 732 BİN TL ALDI

Takvim'de yer alan habere göre: Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde markanın yeni reklamı için kamera karşısına geçti. Yakışıklı oyuncu, reklam karelerini de siyah beyaz şekilde 3.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. 10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı. Tatlıtuğ, iddialara göre markadan 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yıl, markadan 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.