Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor

08.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:47
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor

Netflix Türkiye'nin yeni orijinal dizilerinden Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimleri başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrollerde oynadığı bilim kurgu türündeki dizinin setinden ilk kare de geldi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde İzmir Foça'da başladı.

İLK KARELER GELDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı çekimlerden ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı. Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor
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