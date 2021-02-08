Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor

Netflix Türkiye'nin yeni orijinal dizilerinden Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimleri başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrollerde oynadığı bilim kurgu türündeki dizinin setinden ilk kare de geldi.