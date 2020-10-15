Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor

Yer aldığı her projesindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, 2021 yılında OGM Pictures imzasını taşıyacak iki projeyle izleyiciyle buluşacak.

Başarılı oyuncu, bir dizi ve bir filmde yine unutulmaz karakterlere hayat verecek. Kırmızı Oda, Atiye, Masumlar Apartmanı ve daha birçok projenin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptıkları iş birliğini resmi Instagram hesabından paylaştığı bir video eşliğinde duyurdu.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Elçin Sangu ile Çarpışma dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Hürriyet