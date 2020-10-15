Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor

15.10.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:33
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor

Yer aldığı her projesindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, 2021 yılında OGM Pictures imzasını taşıyacak iki projeyle izleyiciyle buluşacak.

Başarılı oyuncu, bir dizi ve bir filmde yine unutulmaz karakterlere hayat verecek. Kırmızı Oda, Atiye, Masumlar Apartmanı ve daha birçok projenin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptıkları iş birliğini resmi Instagram hesabından paylaştığı bir video eşliğinde duyurdu.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Elçin Sangu ile Çarpışma dizisinde rol almıştı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Özer Hazal Kaya Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ozan Kabak Fatih Terim Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Ekim Bursa Kadir Şeker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 10:37:33. #1.15#
title