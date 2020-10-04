Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı
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Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı

04.10.2020 20:40 | Son Güncelleme: 04.10.2020 20:53

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında kitle bağışıklığı konusu gündemde iken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 'kitle bağışıklığı' ve 'vaka sayısı-hasta sayısı' konusu gündemde iken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

KİTLE BAĞIŞIKLIĞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ADIYAMAN

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğu bilgisini aldığını söyleyen Sarıkaya, "Koca, cep telefonundan girip bazı illerin ilçelerine kadar ulaştı ve oradaki salgın durumuna yönelik her veriyi anında görme olanağına sahip. Filyasyon ekiplerinin ne kadar zamanda oraya gittiğini, nasıl bir tıbbi müdahalede bulunduklarını, hangi ilaçları verdiklerinden veriler anında cep telefonuna ulaşıyor. Bu aşamada kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğunu soruyorum, ekrandan bakıp, 'Adıyaman' yanıtını veriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları düne göre azaldı. 4 Ekim'de açıklanan verilere göre; hasta sayısı 1429 artarak 324 bin 443'e yükseldi. 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 441'e çıktı.

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1182 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50'Ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, ağır hasta sayısı 1475, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı
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