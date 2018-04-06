Kitap Hediye Günü"Nde Hedef Bir Milyon Kitap

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Kitap Hediye Günü", 15 Nisan'da kutlanacak.

Herkese Kitap Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl nisan ayının üçüncü pazar günü düzenlenen etkinlik kapsamında, bir milyon kişinin birbirine kitap hediye etmesi hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında kitabevleri, yayınevleri, belediyeler, şirketler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapan vakıf, kitap hediye etmeyi bir alışkanlık haline getirmek amacıyla, çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Vakfın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Yayıncılar Birliği'nin Miniatürk'te düzenleyeceği törenle kutlamalara başlanacak. Miniatürk içinde yer alan Kitap Ağacı'na asılmış kitaplar, çocuklara hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, kitabın en değerli hediye olduğunu belirterek, "Her yıl nisan ayının üçüncü pazar günü insanların birbirlerine kitap hediye etmesini istiyoruz. Kitap Hediye Etme Günü'nün ülkemizde geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz. Bir kitap, bir gelecektir. Her kitap yeni bir pencere açar. Benim kitap hediye edecek kimsem yok demeyin. Nisan ayının üçüncü pazar günü elinize bir kitap alın. Dışarı çıkın. Yaş ayrımı yapmadan karşınıza çıkan ilk kişiyi durdurup gözünün içine bakarak 'Benden Sana Hediye' diyerek elinizdeki kitabı ona verin. Okuyan Türkiye için herkes, herkese kitap hediye etsin" ifadelerine yer verdi.

Vakıf, Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için, "Okuyan Türkiye için Herkese Her Yerde Kitap" sloganıyla çalışmalar yapıyor.