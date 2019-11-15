Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı
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Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.

15.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:35

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası 'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.

'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela DHA'nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı
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