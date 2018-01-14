Kit'lerdeki Taşeron İşçilerin Durumu

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, taşeron işçilere kadro hakkı tanınmasında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) kapsam dışında kalmasına ilişkin, bu konuyu grup toplantısında değerlendireceklerini ve tekrar gündemde tutacaklarını bildirdi.

Can, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılan taşeron işçilere kadro düzenlemesinde, KİT'te çalışanların kapsam dışında kaldığını hatırlattı.

İşçilerin sorunlarının, kendilerinin sorunu olduğunu ve taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili meseleyi milletvekilleri olarak takip edeceklerini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Netice itibariyle 4 Aralık'tan önce taşeron meselesinin çözüleceğine dair hükümetimizden açıklama yapıldı. Bunun üzerine ciddi bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmada, sayı ve duruma bakıldı. Tabi ekonomik dengeler var, hükümetin politikaları ve vaatlerinin gerçekleşmesine ilişkin mali dengeler var. Bütün bunlar değerlendirildi ve KİT'ler kapsam dışı kalarak, özel idareler, belediyeler kendi bünyesinde bir şirket kurarak ve onların o şirkete başvurarak o şirketin kadrolu elemanı olacağı, diğer kamu kurumlarında ise 4 Aralık itibarıyla hizmet alımında çalışanların da kadroya geçeceğine dair durum netleşti ve KHK çıktı. Bu sürece gelinceye kadar taşeron meselesini hep beraber çözeceğimizi bahsettik ancak bu kapsama KİT'ler girmedi. KHK açıklandığında KİT'leri göremedik."

Can, KİT'lerde çalışan 50 bin işçinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Netice itibarıyla 900 bin kişinin problemini çözebiliyorsak, 50 bin kişininkini de çözmemiz lazım.16 Ocak Salı günü de AK Parti Grup Toplantısının kapalı bölümünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve milletvekilleri olarak, KHK ve taşeronların kadro almasıyla ilgili meseleyi orada bilgilendirme adına ve eksikler nedir o anlamda değerlendireceğiz ve bu konuyu tekrar gündemde tutacağız."

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKEK) çalışan taşeron işçilerin de takip ettiği toplantıya, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir ile İl Başkanı Nuh Dağdelen de katıldı.

Toplantının ardından MKEK işçileri parti binası önünde bir süre "KİT'le kadro" diye slogan attıktan sonra dağıldı.