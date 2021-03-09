Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?

Uzun çalışmalar sonrası emekli olma hayali kuran vatandaşlarımız için fırsat. Bazı şartlar ile beraber erken emekli olmak mümkün. Peki, Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?

Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan ve Sosyal güvenlik SGK sisteminde yapılan değişikler neler? Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

5400 prim gününü tamamlayan kişiler yaşlarını doldurduğu zaman kısmi emekli olabilecek. Kısmi emeklilik miktarı değişim göstermekte.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 61

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62

01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 63

01.01.2040 ile 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 64

01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.

KISMİ EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR?

Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik maaşının bir diğer adı 3600 günden emeklilik maaşıdır.