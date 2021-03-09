Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?

09.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:18
Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?

Uzun çalışmalar sonrası emekli olma hayali kuran vatandaşlarımız için fırsat. Bazı şartlar ile beraber erken emekli olmak mümkün. Peki, Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?

Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan ve Sosyal güvenlik SGK sisteminde yapılan değişikler neler? Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar?

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

5400 prim gününü tamamlayan kişiler yaşlarını doldurduğu zaman kısmi emekli olabilecek. Kısmi emeklilik miktarı değişim göstermekte.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 61

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62

01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 63

01.01.2040 ile 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 64

01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.

KISMİ EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR?

Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik maaşının bir diğer adı 3600 günden emeklilik maaşıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nedir? Kısmi emeklilik maaşı ne kadar? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 21:27:52. #1.16#
title