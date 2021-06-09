Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Başlıyor
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Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Başlıyor

Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

KIŞLASARAY, GÜLLÜBAHÇE VE HARAPARASI MAHALLELERİNDEASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLIYORAntakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde asfalt çalışmalarına başlandığını, çalışmalar süresince araç park edilmemesi gerektiğini belirttiler.

KIŞLASARAY, GÜLLÜBAHÇE VE HARAPARASI MAHALLELERİNDE

ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde asfalt çalışmalarına başlandığını, çalışmalar süresince araç park edilmemesi gerektiğini belirttiler.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; " İpek Sokaklar, Melek Sokaklar, Cebrail Mahallesi derken sırada Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallesi var. İşin Özü İzzettin Yılmaz Sözü dedik, şehir merkezinin en önemli mahallelerinde alt yapı çalışmaları biten sokaklarda kolları sıvadık. Asfalt için çalışmalar bu kez Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallesi'nde başlıyor. 09 Haziran tarihinde çalışmalara başladık. Araç sahiplerinin bu konuda duyarlı olmalarını ve görseldeki işaretli alanlara araç park edilmemesini rica ederiz. "

Yayın Tarihi :

09 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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