Kışla içinde yangın çıkaran şüpheli, 13 gün önce de aynı yeri yakmaya çalışmış (2)
EV HAPSİ VERİLDİPolatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırında yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kemal Ünal Y., savcılık sorgusundan sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırında yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kemal Ünal Y., savcılık sorgusundan sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece şüpheli Kemal Ünal Y. hakkında ev hapsi kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin