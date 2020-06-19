Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı Bursa'da kıskançlık krizi nedeniyle tartıştığı sevgilisini pompalı tüfekle yaralayıp araçtan atan zanlı, olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın tedaviye alınırken polis her yerde saldırganı arıyor.

Bursa'da, A.G. (41), sabaha kadar birlikte eğlendiği Ferahe S.'yi (31), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup otomobilden attı. Yol ortasında yaralı halde bulunan Ferihe S, tedaviye alınırken polis kaçan A.G.'yi arıyor.

Olay, sabah 07.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferihe S. ile erkek arkadaşı A.G., sabah saatlerine kadar birlikte eğlendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sabah saatlerinde, A.G.'nin otomobiliyle evlerine gitmek için yola çıkan çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.G. otomobilindeki pompalı tüfek ile Ferihe S.'ye ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Ferihe S., kanlar içinde kaldı.

A.G., yaralı kadını, yol üzerinde otomobilden atıp kaçtı. Çevredekilerin silah sesini duyup ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptıkları aramada Feride S'yi yaralı halde buldu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferihe S, tedavi altına alındı. Polis, kaçan A.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA