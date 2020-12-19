Kısıtlamaya rağmen maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı
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Kısıtlamaya rağmen maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı

19.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:38
Kısıtlamaya rağmen maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve sahanın çevresine toplanarak, maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve sahanın çevresine toplanarak, maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 genç, halı sahada çift kale maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup ise maçı izlemek için halı sahanın etrafında toplandı. Koronavirüsü hiçe sayan kalabalık grubun, maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Maç yapan ve maçı izleyen kalabalık grup, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.


Kısıtlamaya rağmen maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kısıtlamaya rağmen maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kısıtlamaya rağmen maç yapan ve onları izleyen kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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