İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
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İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KISITLAMAYA dakikalar kala toplu ulaşımda aşırı yoğunluk yaşandı.

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KISITLAMAYA dakikalar kala toplu ulaşımda aşırı yoğunluk yaşandı. Aksaray'da tramvayın kapısı kapanmadı, Cevizlibağ'da metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da bir çok noktada toplu ulaşım yoğunluğu yaşandı. Fatih Aksaray saat 17.00'den itibaren tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda birçok kişinin de maskesiz olduğu görüldü. Aksaray'da tramvay doldu, kapısı bile zorlukla kapandı.Cevizlibağ metrobüs durağı da yoğunluk yaşanan diğer noktaydı. Metrobüs kullanarak evlerine gitmek isteyenler hem duraklarda hem de üst geçitlerde kalabalık oluşturdu. Aynı zamanda metrobüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a çıktı.

- İstanbul
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TOPLU ULAŞIMDA AŞIRI YOĞUNLUK; KAPILAR KAPANMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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