Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Bakan Koca'dan manidar uyarı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı
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Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Bakan Koca'dan manidar uyarı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı

06.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:17

Kademeli normalleşme kapsamında cumartesi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde kaldırıldı. Bakan Koca ise vatandaşlara sosyal medya hesabından "Beklediğimiz cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" ifadelerini paylaşarak uyarılarda bulundu.

1 Mart itibariyle koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme dönemine geçildi. Buna göre iller risk haritasına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile 4 gruba ayrıldı. Kısıtlamalar da bu kategorilere göre kademeli olarak kaldırıldı.

İKİ GRUP CUMARTESİ GÜNÜ DIŞARI ÇIKABİLECEK

Aylardır devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi uygulanan yasak kaldırıldı. O illerde pazar günleri kısıtlama devam edecek.

"DEVAMI, KIYMETİNİ BİLMEMİZE BAĞLI"

Kısıtlamaların kaldırıldığı ilk cumartesi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara tatlı bir uyarı geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklama Koca, şu ifadelere yer verdi: "Beklediğimiz cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı"

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Bakan Koca'dan manidar uyarı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı

VALİ DE UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabında, "Günaydın Sevgili İstanbullular, Kısıtlamasız ilk Cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Bakan Koca'dan manidar uyarı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Bakan Koca'dan manidar uyarı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı

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Haber Yorumları (6)
YOĞURTÇU: SAYIN BAKANIM, ÖNCE ŞU MİTİNGLER VE CENAZELER İÇİN DE BİR İKİ CÜMLELİK UYARI YAPMAYI DENESEN . . .
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HİÇ: hata yaptınız açmakla. .
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HABERCİ: Kongrede otelde zengine yasak yok bize gelince yasak ohhh ne ala dünya
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