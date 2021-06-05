Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı
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Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Güncel

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı Bir kafenin önünde oluşan yoğunluk ise dikkat çekti Tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı

Bir kafenin önünde oluşan yoğunluk ise dikkat çekti

İSTANBUL - Tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi günü sabahın erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Hava da güneşli olunca İstanbullular soluğu sahillerde aldı. Kimi vatandaşlar çimenlik alanda oturup, piknik yaptı kimisi ise sahil yolunda bisiklete bindi. Kimileri sabah sporu yaptı. Bazı vatandaşlar ise oltalarını kapıp balık tuttu. Bazıları ise deniz kenarında oturmayı tercih etti. Öte yandan bir kafenin önünde oluşan yoğunluk da gözlerden kaçmadı.

"Sağlık için katlanıyoruz"

Burcu Çakır isimli vatandaş, "Denizi ve denizin kenarında olmayı özlemişiz. Ailecek geldik bir türlü duyamıyoruz bütün gün yürüyelim istiyoruz çok bunaldık. Sağlık için katlanıyoruz " dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Kısıtlamasız ilk cumartesi günü, biraz erken kalktım bugün hava da çok güzel yürüyüşümü yaptım. Şimdi eve gidip kahvaltımı yapacağım" diye konuştu.

Salih Esen isimli vatandaş ise, "Kısıtlamasız ilk cumartesi günü, inşallah daha da iyi günler olacak. Hem de ben risk grubundayım, özellikle kendime dikkat ediyorum. Oğlumla geldim buraya balık tutuyoruz, herkese sağlıklı günler dilerim" dedi.

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan Sahili doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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